Назван самый холодный день начавшейся зимы в Екатеринбурге

Днём 31 декабря к Уралу с юга ЕТ России подтянется относительное тепло, температура заметно повысится. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге самым холодным днём начавшейся зимы стало 24 декабря, когда и ночью, и днём было около -19°С. При этом самая низкая на данный момент температура в Свердловской области зафиксирована в Ивделе - 25 декабря там было -35°С.

До конца 2021 года температура воздуха уже не опустится ниже этих значений. В новогоднюю ночь ожидается до -10...-17°С, на севере Свердловской области -22°. Днём 1 января будет -7...-12°С, на севере до -16°С. Ветер к концу года сменится с западного на южный.

"Днём 31 декабря к Уралу с юга ЕТ России подтянется относительное тепло, температура заметно повысится. До 4 января усиления мороза не ожидается, 2-3 января вероятен снег. В период 4-7 января станет морознее: ночью -15,-20, на севере -25, -30°, днём -10,-15, на севере до -20°", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

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