Прокуратура нашла виновного в загрязнении Исети в центре Екатеринбурга

Сточные воды сливали в реку. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура установила, кто загрязнял Исеть в центре Екатеринбурга. Виновника оштрафовали на 130 тысяч рублей.

Ведомство проверяло сообщения о сбросе загрязнённых сточных вод осенью 2021 года в реку Исеть. Пятна на поверхности воды были найдены на участке набережной от ул. Куйбышева до ул. Малышева.

Прокуратура установила, что коллектор сети дождевой канализации, из которого осуществляется выпуск сточных вод, передан для содержания МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения", сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Учреждение нарушало требование водного законодательства. Компания пользовалась коллектором в отсутствие разрешительной документации и сбрасывала отходы с превышением установленных концентраций загрязняющих веществ.

По результатам выявленных нарушений Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура в отношении МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения" возбудила дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий), а также по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты).

Учреждение оштрафовали на 130 тыс. рублей. Устранение выявленных нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Напомним, в ноябре за подобное правонарушение в Арамиле другое учреждение было оштрафовано на 150 тыс. рублей.

Читайте также:

В Екатеринбурге очистят набережную и акваторию Исети за 2,1 миллиона рублей.