Смог накрыл Нижний Тагил до конца 2021 года

В этом году Нижний Тагил исключили из списка городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Фото: Павел Ворожцов

Уральские синоптики объявили предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле. Оно будет действовать до вечера 31 декабря 2021 года.

«С 20 часов 29 декабря до 20 часов 31 декабря на территории городского округа "город Нижний Тагил" ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 31 декабря», — говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В целом на территории Свердловской области сегодня, 30 декабря, ожидается юго-западный, западный ветер, 4–9 м/с.

Ранее стало известно, что на снижение вредных выбросов в атмосферу Нижнему Тагилу будет выделено более 7 млрд рублей. Соответствующий план мероприятий по очистке воздуха утвердила вице-премьер России Виктория Абрамченко. В этом году Нижний Тагил исключили из списка городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха.