На Урале создадут туристическую тропу к месту падения метеорита

Туристическую тропу длиной 3 км "По следам метеорита" откроют на Урале в 2022 году. Она появится в соседнем регионе Свердловской области на территории памятника природы "Чебаркульский бор".
По тропе туристы смогут добраться к месту падения одного из крупных фрагментов метеорита – озеру Чебаркуль. Там оборудуют спецнастил, поставят информационные таблички и создадут фотозоны.
"В Челябинской области в 2022 году на территории памятника природы "Чебаркульский бор" будет открыта экологическая тропа "По следам метеорита". Это направление пользуется повышенным вниманием туристов, ведь само событие является знаковым для нашего региона – метеорит известен далеко за пределами Южного Урала и даже России. Создание туристического объекта поручено областному государственному учреждению "Особо охраняемые природные территории Челябинской области", поэтому есть уверенность в том, что все экологические требования будут соблюдены", – приводит ТАСС информацию министерства экономического развития Челябинской области.
Напомним, что фрагменты Челябинского метеорита упали на Землю 15 февраля 2013 года. Наиболее крупные осколки взорвавшегося в воздухе "каменного гостя" найдены в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска. Взрывной волной тогда выбило стёкла в сотнях тысяч домов соседнего региона. Фрагменты метеорита до сих пор изучают уральские, столичные и зарубежные учёные. По предварительным данным московских исследователей, этому метеориту 4,5 миллиарда лет – больше, чем Земле.
Отметим, что полутонный осколок, упавший в озеро Чебаркуль, нашли екатеринбуржцы – сотрудники Физико-технологического института УрФУ. На поверхность полутонную глыбу подняли в октябре 2013 года екатеринбургские водолазы. Два миллиона рублей на это выделило правительство Челябинской области. Сегодня осколок метеорита хранится под стеклянным колпаком в Челябинском краеведческом музее. Он уже начал окисляться и покрывается ржавыми пятнами.