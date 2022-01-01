На Урале создадут туристическую тропу к месту падения метеорита

По расчётам НАСА, Челябинский метеорит при входе в атмосферу весил около 10 тысяч тонн и имел диаметр примерно 17 метров. Фото: инфографика "Областной газеты" Владимир Васильев/Геннадий Богатырёв

Туристическую тропу длиной 3 км "По следам метеорита" откроют на Урале в 2022 году. Она появится в соседнем регионе Свердловской области на территории памятника природы "Чебаркульский бор".

По тропе туристы смогут добраться к месту падения одного из крупных фрагментов метеорита – озеру Чебаркуль. Там оборудуют спецнастил, поставят информационные таблички и создадут фотозоны.

"В Челябинской области в 2022 году на территории памятника природы "Чебаркульский бор" будет открыта экологическая тропа "По следам метеорита". Это направление пользуется повышенным вниманием туристов, ведь само событие является знаковым для нашего региона – метеорит известен далеко за пределами Южного Урала и даже России. Создание туристического объекта поручено областному государственному учреждению "Особо охраняемые природные территории Челябинской области", поэтому есть уверенность в том, что все экологические требования будут соблюдены", – приводит ТАСС информацию министерства экономического развития Челябинской области.

Напомним, что фрагменты Челябинского метеорита упали на Землю 15 февраля 2013 года. Наиболее крупные осколки взорвавшегося в воздухе "каменного гостя" найдены в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска. Взрывной волной тогда выбило стёкла в сотнях тысяч домов соседнего региона. Фрагменты метеорита до сих пор изучают уральские, столичные и зарубежные учёные. По предварительным данным московских исследователей, этому метеориту 4,5 миллиарда лет – больше, чем Земле.