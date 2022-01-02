В Свердловскую область придут морозы перед Рождеством

Морозы задержатся на Среднем Урале до Рождества. Фото: Алексей Кунилов

Уральские синоптики предупредили о резком похолодании в ночь на 4 января. На севере Свердловской области температура воздуха опустится до -27°С, в Екатеринбурге – до -20°С.

Морозы задержатся на Среднем Урале до Рождества.

"До 4 января усиления мороза не ожидается. В период 4-7 января станет морознее: ночью -15...-20°С, на севере -25...-30°С, днём -10...-15°С, на севере до -20°С", – рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Добавим, что в ночь на понедельник ожидается до -5...-10°С, на севере -15...-20°С. Днём 3 января пойдёт снег. Температура воздуха будет -2...-7°С, на севере -8...-13°С, на крайнем севере до -18°С. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с.

Днём 4 января будет уже -14...-19°С, на крайнем севере до -24°С. В ночь на 5 января станет еще прохладнее – до -21...-26°С, на крайнем севере до -30°С. Днём в среду ожидается до -15...-20°С, на крайнем севере до -24°С.

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