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Общество / Природа
5 января 2022, 16:32

В Свердловской области начали зимнюю подкормку косуль

Косуля

В Свердловской области насчитывается более 50 тысяч косуль. Фото: Станислав Савин

В Свердловской области стартовала зимняя подкормка косуль. Из-за засушливого лета в лесах наблюдается дефицит еды для этих животных.

Из-за малого количества доступных для косуль участков травянистой и кустарниковой растительности в этом году подкормку начали раньше. Это поможет животным пережить наиболее трудное для них время – зимний и ранневесенний период, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Ещё летом охотпользователи заготовили сено в стогах и веники. Также пропитание можно найти на кормовых полях – специальных участках, которые засеяны овсом, люцерной, озимой пшеницей и другими культурами. Кроме этого, косули круглый год получают от людей минеральную подкормку.

Вместе с организацией питания для косуль расчищают тропы. Из-за большого количества снега и образования наста им труднее передвигаться и искать еду.

Наибольшее количество сибирских косуль зарегистрировано в Богдановиче. Много животных также отмечено в Камышловском, Байкаловском муниципальном районах, Пышминском и Белоярском городских округах. Всего на территории региона обитает более 50 тысяч особей сибирской косули.

Напомним, в 2021 году в Свердловской области резко выросло количество волков и медведей.

Областная газета Свердловской области

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