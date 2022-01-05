В Свердловской области начали зимнюю подкормку косуль

В Свердловской области насчитывается более 50 тысяч косуль. Фото: Станислав Савин

В Свердловской области стартовала зимняя подкормка косуль. Из-за засушливого лета в лесах наблюдается дефицит еды для этих животных.

Из-за малого количества доступных для косуль участков травянистой и кустарниковой растительности в этом году подкормку начали раньше. Это поможет животным пережить наиболее трудное для них время – зимний и ранневесенний период, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Ещё летом охотпользователи заготовили сено в стогах и веники. Также пропитание можно найти на кормовых полях – специальных участках, которые засеяны овсом, люцерной, озимой пшеницей и другими культурами. Кроме этого, косули круглый год получают от людей минеральную подкормку.

Вместе с организацией питания для косуль расчищают тропы. Из-за большого количества снега и образования наста им труднее передвигаться и искать еду.

Наибольшее количество сибирских косуль зарегистрировано в Богдановиче. Много животных также отмечено в Камышловском, Байкаловском муниципальном районах, Пышминском и Белоярском городских округах. Всего на территории региона обитает более 50 тысяч особей сибирской косули.

Напомним, в 2021 году в Свердловской области резко выросло количество волков и медведей.