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Общество / Природа
5 января 2022, 17:15

Губернатор рассказал о реабилитационном центре для диких зверей под Сысертью

Пост Евгения Куйвашева

Центр для диких животных создал Кирилл Потапов. Фото: скрин поста из Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о реабилитационном центре для диких животных. Он находится под Сысертью.

Реабилитационный центр создал екатеринбуржец Кирилл Потапов. Здесь живут 32 диких зверя. В основном это волки, но есть также два медведя Потапыч и Маша, енотовидные собаки, ворон, две росомахи и другие. 

Почти каждое животное Кирилл Потапов когда-то спас. Кто-то лишился родителей из-за браконьеров, кого-то взяли на попечение люди и не справились. Двоих рысят забрали из зоопарка, их отказалась кормить мать, а с волчицей Витой Кирилл Потапов провёл три недели в больнице.

"Его мечта — экокластер по спасению диких животных с огромными вольерами, детским зоолагерем, волонтёрским центром. Кстати, волонтёры со всего мира уже сейчас приезжают в Сысерть. Помощь в поставках кормов тоже никогда не будет лишней. Можно и просто приехать на экскурсию, заранее договорившись с Кириллом", – написал Евгений Куйвашев.

Напомним, в Свердловской области начали зимнюю подкормку косуль.

Областная газета Свердловской области

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