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Общество / Природа
5 января 2022, 18:06

В Свердловской области в ночь на Рождество потеплеет

Зимний лес

В рождественскую ночь в регионе потеплеет. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловскую область пришли морозы. Но в рождественскую ночь холода отступят – в регионе потеплеет.

По данным Уралгидрометцентра, в Свердловской области 6 января ночью ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью будет составлять -25°C...-30°C , в горах и низинах до -35 °C . Днём она поднимется до -14°C...-19°C .

В Екатеринбурге в этот день ожидается также переменная облачность, но без существенных осадков. Ночью температура воздуха будет на уровне -25°C...-27°C . Днём воздух прогреется до -14°C...-16°C .

В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, в Свердловской области потеплеет. Температура воздуха ночью будет на отметке в -11°C ...-16°C, в низинах и горах опустится до -21°C...-26°C . Днём воздух прогреется до -1°C...-6°C , на севере до -11°C...-16°C 

В Екатеринбурге в ночь на Рождество температура воздуха будет -13°C...-15°C. Днём она поднимется до -1°C...-3°C. Небо будет облачное с прояснениями, ожидаются осадки в виде снега.

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