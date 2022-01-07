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7 января 2022, 17:55

Свердловские трассы после снегопада очищают 400 спецмашин

Уборка улиц Екатеринбурга

Завтра в Свердловской области тоже ожидается непогода — метели и ветер. Фото: Галина Соловьёва

После снегопада 7 января на очистку свердловских трасс в соответствии с поручением губернатора Евгения Куйвашева вышли около 400 уборочных машин. Высота снежного покрова на проезжей части сегодня составила 5 см.

Напомним, что снегопад накрыл Свердловскую область в рождественскую ночь, а затем продолжился утром и местами днём 7 января. На региональные дороги было высыпано более 2 тысяч тонн пескосоляной смеси и 26 тонн песка. Следить за дорожной обстановкой, метеоусловиями и работой подрядных организаций помогают 48 автоматических постов дорожного контроля. Все комплексы оборудованы метеодатчиками и видеокамерами, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Сообщать о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Напомним, что перед Новым годом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министерствам и ведомствам обеспечить безопасность уральцев, в том числе особое внимание уделить расчистке дорог.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области сегодня выступило с призывом к водителям, пассажирам и пешеходам соблюдать ПДД и меры безопасности на дороге.

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Областная газета Свердловской области

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