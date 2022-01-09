На Средний Урал возвращаются 30-градусные морозы

Первая половина недели будет почти бесснежной. Фото: Галина Соловьёва.

В середине следующей недели в Свердловской области ожидается похолодание до -30°С. При этом первая половина недели будет почти бесснежной.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на 10 января на Среднем Урале ожидается от -15°С до -20°С и до -25°С в горах. Во вторник ночью потеплеет до -11...-15°С, а в ночь на среду температура вернётся к показателям понедельника. С 10 по 12 января температура воздуха днём будет колебаться от -8°С до -18°С.

В Екатеринбурге столбики термометров будут показывать в ближайшие три дня -11...-18°С ночью и -8...-15°С днём. Первую половину рабочей недели ожидаются слабый неустойчивый ветер, преимущественная облачность и небольшой снег 11 января.

Напомним, утром 9 января на ликвидацию последствий сильного снегопада в Свердловской области вышли 446 спецмашин. Кроме того, из-за стихии в международном аэропорту Кольцово были задержаны два авиарейса.