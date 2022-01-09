Темы дня

Общество / Природа
9 января 2022, 16:34

На Средний Урал возвращаются 30-градусные морозы

Утки на реке

Первая половина недели будет почти бесснежной. Фото: Галина Соловьёва.

В середине следующей недели в Свердловской области ожидается похолодание до -30°С. При этом первая половина недели будет почти бесснежной.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на 10 января на Среднем Урале ожидается от -15°С до -20°С и до -25°С в горах. Во вторник ночью потеплеет до -11...-15°С, а в ночь на среду температура вернётся к показателям понедельника. С 10 по 12 января температура воздуха днём будет колебаться от -8°С до -18°С.

В Екатеринбурге столбики термометров будут показывать в ближайшие три дня -11...-18°С ночью и -8...-15°С днём. Первую половину рабочей недели ожидаются слабый неустойчивый ветер, преимущественная облачность и небольшой снег 11 января.

Напомним, утром 9 января на ликвидацию последствий сильного снегопада в Свердловской области вышли 446 спецмашин. Кроме того, из-за стихии в международном аэропорту Кольцово были задержаны два авиарейса.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.01.2022, 16:34 / Общество
На Средний Урал возвращаются 30-градусные морозы
09.01.2022, 15:36 / Спорт
"Для нас гонка закончена": экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка попал в аварию на "Дакаре-2022"
09.01.2022, 15:15 / Общество
От отравления контрафактным алкоголем умерли ещё 17 уральцев
09.01.2022, 14:13 / Общество
Коронавирусом в России заболели ещё 16 246 человек
09.01.2022, 13:47 / Общество
За сутки в Свердловской области коронавирус выявили у 374 человек