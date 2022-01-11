Сокол-сапсан в Свердловской области оказался в демографической яме

В среднем каждая семья воспитала двух птенцов. Фото: Красная книга Свердловской области (выпущена в 2018 году).

Прошлый год оказался не лучшим для краснокнижных птиц – сокола-сапсана – в Свердловской области. Об этом рассказал директор Висимского государственного природного биосферного заповедника Михаил Фёдоров.

В ходе брифинга он сообщил, что в минувшем году данный вид птиц плохо гнездился и размножался.

"В 2021 году в необычайно плохом состоянии, по мнению наших учёных, оказался сокол-сапсан. Это краснокнижный вид, которым гордится Свердловская область. В том году отмечалась низкая успешность их размножения. В среднем каждая семья воспитала двух птенцов. И при этом низкое число самих таких гнездящихся пар. Вот эти два фактора сложились в нехорошую ситуацию для сапсана. Как будет вид этих пернатых хищников выбираться из демографической ямы прошлогодней? Ну, будем продолжать следить, выяснять причины", – сказал директор заповедника.

Михаил Фёдоров отметил, что орнитологам удалось наблюдать варианты неуспехов гнездований. От гибели кладки четырёх яиц до отказа пары от кладки вовсе.

Подробнее о сапсанах можно прочитать в Красной книге Свердловской области, выпущенной в 2018 году (стр. 53-54).

В целом 2021 год для Висимского заповедника был благополучным. На его территории впервые в мире обнаружили водяных клещей (существа размером один миллиметр и красноватого цвета были найдены в водах реки Каменки, не опасны для людей). Также нашли маленькую горную улитку, которая в некоторых регионах страны занесена в Красную книгу.