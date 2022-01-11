В Свердловской области начали готовиться к весеннему половодью.

В июле прошлого года в четырёх свердловских муниципалитетах вводился режим ЧС из-за наводнения. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о мерах по подготовке к весеннему половодью в 2022 году. Назначены ответственные за 7 паводкоопасных направлений.

Назван общий ущерб от половодья-2021 – 202,9 млн рублей, в том числе от весенних наводнений – 735,9 тыс. рублей и от летних дождевых паводков – 202,2 млн рублей. Весной были подтоплены 9 территорий, летом – 5 муниципалитетов. В июле из-за обильных дождей уровень воды поднимался на объектах в Верхнесалдинском, Горноуральском ГО, Махнёвском МО и Нижней Салде. Там вводили режим ЧС.

Это будет принято к сведению при подготовке к весеннему половодью в этом году. Согласно распоряжению губернатора, опубликованному на региональном интернет-портале правовой информации, свердловскому минАПК предстоит до 18 марта проверить запасы продовольствия в территориях, подверженных подтоплению, минздраву – мониторить запасы лекарств. Управлению автодорог поручено провести мероприятия по сохранению мостов.

"Жители населённых пунктов, с которыми во время паводка возможно нарушение транспортного сообщения, будут обеспечены запасами продовольствия. В населённых пунктах, подверженных затоплению, должен быть сформирован запас лекарственных средств для оказания медицинской помощи. Работа водохранилищ также будет скоординирована. Особое внимание планируется уделить и сохранности мостов от ледохода", – сообщили в региональном департаменте информполитики.

Список ответственных за координацию мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод:

За паводкоопасное направление № 1 (бассейны рек Нейва – Синячиха – Реж – Ница) будет отвечать замуправляющего администрацией Восточного управленческого округа С. Ф. Араптанов;

За направление №2 (Пышма – Рефт) – начальник МКУ ГО Заречный "Управление по делам гражданской обороны и ЧС" В. А. Базылевич;

За № 3 (бассейны рек Тагил – Черная – Выя – Салда) – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования развития территорий администрации Горнозаводского управленческого округа Н. В. Бутакова;

За № 4 (бассейны рек Уфа – Серга – Артя – Ачит – Сарана) и № 5 (Чусовая – Ревда – Билимбай – Сухая Утка – Дикая Утка) – главный специалист отдела контроля и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Западного управленческого округа С. А. Гинтер;

За № 6 (бассейны рек Исеть – Сысерть) – начальник МКУ "Управление по делам гражданской обороны и ЧС Каменска-Уральского" Л. Н. Матвеенко;

За № 7 (бассейны рек Сосьва – Лозьва – Тавда – Тура) – начальник отдела социально-экономического развития территории администрации Северного управленческого округа Свердловской области Е. В. Ахматова.

Им с 1 апреля 2022 года предписано ежесуточно отчитываться о текущей обстановке.