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11 января 2022, 20:00

Синоптики предупреждают свердловчан о смоге до 13 января

смог

Уралгидромет объявил НМУ первой степени опасности. Фото: Александр Зайцев.

Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеорологических условиях. Смог будет держаться в регионе два дня.

Предупреждение появилось на сайте Уралгидромета.

"На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", – говорится в сообщении.

Смог продержится в регионе с вечера 11 января до вечера 13 января.

Ранее "ОГ" писала, что в середине текущей недели в Свердловской области ожидается похолодание до -30°С. При этом осадков будет очень мало.

Областная газета Свердловской области

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