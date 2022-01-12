Свердловчан ждут перепады температур в середине января

В первой половине следующей недели ожидается умеренно морозная погода (до -17... -22 °С). С середины недели снова потеплеет. Фото: Алексей Кунилов

Ближайшие двое суток в Свердловской области будут морозными, температура воздуха местами понизится до -24 °С, а в горах и низинах — до -29 °С. К выходным потеплеет. На следующей неделе также ожидается колебание температур.

Такой прогноз дали синоптики Уральского гидрометцентра. 12 и 13 января днём будет до -11... -18 °С. В Екатеринбурге в ночь на 13 января столбики термометров опустятся до -22... -24 °С. Ночь с 13 на 14 января будет не такой морозной — до -18 °С. Уже в пятницу днём потеплеет до -4... -9 °С.

«В ближайшие двое суток через наш регион пройдет очаг повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается, будет умеренно морозно, усиление ветра не ожидается. В конце рабочей недели и в предстоящие выходные дни 15–16 января температура воздуха повысится», — рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В выходные, 15 и 16 января, ночью будет до -9... -15 °С, днём -6... -12 °С, что на 4–6 °С выше нормы. Не исключаются снегопады и ветер при прохождении западного циклона.

В первой половине следующей недели ожидается умеренно морозная погода (до -17... -22 °С). С середины недели снова потеплеет (до -5... -8° С).

Галина Шепоренко также напомнила, что с начала 2022 года наиболее морозной была ночь 6 января: -25... -30 °С, местами -31... -36 °С (в Екатеринбурге -23 °С). Наиболее тёплая погода наблюдалась днём 8 января: на севере Свердловской области до -8... -13 °С.