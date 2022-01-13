В Свердловской области ожидается ветер до 18 м/с и метель

Свердловское МЧС выпустило предупреждение о непогоде. 13 января ожидаются ветер с порывами до 18 м/с и метели.
Гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности. ГУ МЧС России по Свердловской области напоминает о том, что, находясь дома, стоит закрыть двери и окна, а также отключить электроприборы и газ.
Если сильный ветер или снегопад застал вас на улице, необходимо держаться подальше от шатких строений, при возможности укрыться в здании. Заранее следует позаботиться о подходящей обуви и тёплой одежде.
Водителей просят соблюдать ПДД, скоростной режим и дистанцию. Если загородная поездка неизбежна, заложите в автомобиль минимальные средства спасения: лопату, трос, топор. При себе необходимо иметь заряженный телефон и горячий чай.
Об инцидентах и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.
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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?