В Свердловской области ожидается ветер до 18 м/с и метель

Если загородная поездка неизбежна, заложите в автомобиль минимальные средства спасения: лопату, трос, топор. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловское МЧС выпустило предупреждение о непогоде. 13 января ожидаются ветер с порывами до 18 м/с и метели.

Гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности. ГУ МЧС России по Свердловской области напоминает о том, что, находясь дома, стоит закрыть двери и окна, а также отключить электроприборы и газ.

Если сильный ветер или снегопад застал вас на улице, необходимо держаться подальше от шатких строений, при возможности укрыться в здании. Заранее следует позаботиться о подходящей обуви и тёплой одежде.

Водителей просят соблюдать ПДД, скоростной режим и дистанцию. Если загородная поездка неизбежна, заложите в автомобиль минимальные средства спасения: лопату, трос, топор. При себе необходимо иметь заряженный телефон и горячий чай.

Об инцидентах и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.