МЧС: В Свердловской области 16 января ожидаются сильный снег и гололедица

Ситуация на дорогах усложнится. Фото: Галина Соловьёва

Свердловское МЧС выпустило предупреждение о непогоде. 16 января ожидаются сильный снег и гололедица на дорогах.

Спасатели просят жителей быть внимательными и осторожными. Пешеходам рекомендуют позаботиться о подходящей обуви, передвигаться не спеша и смотреть под ноги. Необходимо обходить дома с крышами, с которых может обвалиться снег. Также не стоит ходить рядом с оборванными электропроводами и свисающими конструкциями.

"Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров. Если загородная поездка на личном автомобиле неизбежна, заложите в машину минимальные средства спасения: лопату, трос, топор", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, накануне Госавтоинспекция также предупредила автомобилистов уральской столицы о возможном росте числа ДТП и напомнила правила безопасности в непогоду.