Темы дня

Общество / Природа
16 января 2022, 09:34

МЧС: В Свердловской области 16 января ожидаются сильный снег и гололедица

машины на трассе

Ситуация на дорогах усложнится. Фото: Галина Соловьёва

Свердловское МЧС выпустило предупреждение о непогоде. 16 января ожидаются сильный снег и гололедица на дорогах.

Спасатели просят жителей быть внимательными и осторожными. Пешеходам рекомендуют позаботиться о подходящей обуви, передвигаться не спеша и смотреть под ноги. Необходимо обходить дома с крышами, с которых может обвалиться снег. Также не стоит ходить рядом с оборванными электропроводами и свисающими конструкциями.

"Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров. Если загородная поездка на личном автомобиле неизбежна, заложите в машину минимальные средства спасения: лопату, трос, топор", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, накануне Госавтоинспекция также предупредила автомобилистов уральской столицы о возможном росте числа ДТП и напомнила правила безопасности в непогоду.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.01.2022, 17:44 / Общество
В начале недели в Свердловской области будут морозы до -30 °C
16.01.2022, 16:32 / Спорт
"Уралочка" вновь уступила "Тулице"
16.01.2022, 15:27 / Общество
В пределах одного километра трассы Пермь — Екатеринбург произошло три ДТП с большегрузами
16.01.2022, 14:15 / Общество
Последствия снегопадов на дорогах Свердловской области убирают 336 машин
16.01.2022, 13:15 / Общество
В Свердловской области выявили четыре случая заражения штаммом "омикрон"