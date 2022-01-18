В Свердловской области резко потеплеет

В ближайшие пару дней температура воздуха в Уральском регионе превысит норму текущего периода на 5-8 °С. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области ожидается резкое потепление до -2 градусов. При этом в конце недели морозная погода вернётся в регион.

В ближайшую ночь ожидается -6...-11 ºС. В среду днём воздух прогреется до -2...-7 ºС. Ночью 20 января будет прохладнее — до -8...-13 ºС, а днём — до -5...-10 ºС, говорится на сайте Уральского гидрометцентра.

По данным главного синоптика ФГБУ "Уральское УГМС" Галины Шепоренко, в минувшие выходные на севере Среднего Урала температура ночью опускалась до -25...-30 °С. Однако в ближайшие пару дней на Урал "с южным ветром поступит тепло с Прикаспийского района: температура воздуха в Уральском регионе превысит норму текущего периода на 5-8 °С".

В последние же дни недели ожидается умеренно морозная погода: температура воздуха в период 21-23 января ночью -14...19 °С, днём -9...-14 °С, в северных районах на 6-7 °С прохладнее.