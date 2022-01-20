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Общество / Природа
20 января 2022, 08:38

К концу недели на Среднем Урале похолодает до -20 °С

Семья идёт кататься с горки

В Екатеринбурге тоже станет морознее. Фото: Павел Ворожцов

Потепление на Среднем Урале было недолгим. На Свердловскую область надвигается сибирский антициклон, который принесёт умеренные морозы. К концу недели похолодает до -20 °С.

"В последние дни недели, включая предстоящие выходные дни, погоду установит периферия усиливающегося сибирского антициклона, ожидается умеренно морозная погода: температура воздуха в период 21–23 января ночью -14... -19 °С, днём -9... -14 °С, в северных районах на 6–7 градусов морознее", — рассказывала ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Добавим, что сегодня днём ещё будет тепло на территории всей Свердловской области — до -3... -8 °С. В ночь на 21 января ожидается до -8... -13 °С, на крайнем севере до -18 °С. Ветер сменится на неустойчивый слабый.

В ночь на субботу похолодает до -15... -20 °С, в Екатеринбурге — до -16... -18 °С. Днём 22 января синоптики прогнозируют до -8... -13 °С. Осадков в эти дни не предвидится.

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