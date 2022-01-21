В Свердловской области продолжится бесснежная зима

Во всём регионе до конца января продержатся умеренно морозные температуры. Фото: Галина Соловьёва

Конец января на Среднем Урале будет без осадков и сильных морозов. Подробнее о погоде в регионе на выходные и следующую неделю «Облгазете» рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– В ближайшие три дня погода изменится незначительно. Температуры будут умеренно морозные: в ночные часы на уровне минус 10–15 градусов, но возможно понижение и до минус 20 градусов, днём – около 7–12 градусов ниже нуля. В северных районах области температура воздуха будет на 6–7 градусов морознее.

Никаких циклонов до конца месяца не просматривается. У нас будет периферия усиливающегося Сибирского антициклона, а это значит, что существенных осадков, скорее всего, не будет. На следующей неделе в южной и центральной частях региона в ночные часы будет минус 15–20 градусов, в дневные – 7–12 градусов ниже нуля. На севере тоже крепких морозов не ожидается: в отдельные дни температура может опуститься до минус 25 градусов, но в основном останется на уровне 18–20 градусов ниже нуля. Порывов сильного ветра тоже не должно быть.

Опубликовано в №11 от 22.01.2022