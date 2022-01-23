Начало недели в Свердловской области будет умеренно тёплым и малоснежным

Небо в регионе будет малооблачным. Фото: Галина Соловьёва

Начало недели в Свердловской области будет умеренно тёплым. Ночью температура воздуха в некоторых частях региона будет опускаться до -23 °C.

В понедельник, 24 января, в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. В светлое время суток температура воздуха составит -6... -11 °C. Ночью температура опустится до -13... -18 °C, на севере -23 °C.

В столице Урала в понедельник будет переменная облачность, небольшой снег. Днём воздух прогреется до -6... -8 °C. Ночью температура составит -16... -18 °C.

Во вторник, 25 января, согласно прогнозам Уральского управления гидрометцентра, на территории региона будет переменная облачность, местами небольшой снег. Днём температура достигнет -6... -11 °C. Ночью -11... -16 °C, на севере до -20 °C.

В этот день в Екатеринбурге будет также переменная облачность, без существенных осадков. Днём температура воздуха составит -6... -8 °C, ночью до -13 °C.

В среду, 26 января, в Свердловской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Днём температура воздуха будет -8... -13 °C. Ночью столбик термометра опустится до -19 °C.

В Екатеринбурге в среду будет переменная облачность, без существенных осадков. Днём столбик термометра поднимется до -8... -10 °C, ночью опустится до -14... -16 °C.

Напомним, до 26 января в регионе продержится смог.