Смог держится в Екатеринбурге третьи сутки подряд

Третье утро подряд Екатеринбург встречает в густой дымке. Сегодня, 24 января, смог наблюдается в центре города.
По словам горожан, дымка сместилась с окраин в центр. Например, в Академическом и на Широкой Речке запаха гари утром не ощущалось.
Напомним, что синоптики Уральского гидрометцентра предупреждали о том, что смог накроет Свердловскую область до 26 января. С вечера пятницы в регионе установилась безветренная погода.
В МЧС утверждают, что запах гари обусловлен использованием печного отопления в частном секторе, а обнаруженные торфяные пожары под Екатеринбургом не являются причиной смога.
В Роспотребнадзоре тем временем сообщили о превышении вредных примесей в атмосфере города и порекомендовали гражданам сократить время пребывания на улице.
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