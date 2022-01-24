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24 января 2022, 07:27

Смог держится в Екатеринбурге третьи сутки подряд

Дымка сегодня сместилась в центр Екатеринбурга. Фото: Александр Зайцев

Дымка сегодня сместилась в центр Екатеринбурга. Фото: Александр Зайцев

Третье утро подряд Екатеринбург встречает в густой дымке. Сегодня, 24 января, смог наблюдается в центре города.

По словам горожан, дымка сместилась с окраин в центр. Например, в Академическом и на Широкой Речке запаха гари утром не ощущалось.

Напомним, что синоптики Уральского гидрометцентра предупреждали о том, что смог накроет Свердловскую область до 26 января. С вечера пятницы в регионе установилась безветренная погода.

В МЧС утверждают, что запах гари обусловлен использованием печного отопления в частном секторе, а обнаруженные торфяные пожары под Екатеринбургом не являются причиной смога.

В Роспотребнадзоре тем временем сообщили о превышении вредных примесей в атмосфере города и порекомендовали гражданам сократить время пребывания на улице.

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Смог держится в Екатеринбурге третьи сутки подряд