В Свердловской области пересчитают кабанов, косуль и северных оленей

В Свердловской области пересчитают северных оленей. Фото: Галина Соловьёва

В свердловских лесах стартовал зимний учёт зверей и птиц. По итогам станет известна численность лосей, кабанов, сибирских косуль, а также европейских северных оленей, занесённых в Красную книгу Свердловской области.

Всего специалисты посчитают количество 21 вида животных по следам на снегу. Ради этого охотпользователи и инспекторы департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира пройдут более 35 тысяч километров.

"Полевые работы будут проводиться в дни с благоприятными погодными условиями до 1 марта", – передаёт департамент информполитики Свердловской области слова директора департамента Александра Кузнецова. Подсчёт продолжится весной и летом, когда проснутся медведи и барсуки, вернутся из южных регионов перелётные птицы.

Итоги учтут при анализе состояния популяций. В департаменте отмечают, что, по данным последних лет, численность основных видов животных находится в пределах естественного колебания популяции, растёт число диких копытных животных. Исходя из этих данных, свердловские власти ежегодно утверждают лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов.

Напомним, что в конце прошлого года в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области сообщили, что в лесах резко выросло количество волков и медведей. Подробнее об этом читайте в материале "Областной газеты" "Отстрел волков не поспевает за ростом их численности".

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