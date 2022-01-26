В Свердловской области подсчитали крякв и необычных уток

На свердловском водоёме замечен красноголовый нырок. Фото: предоставлено Ниной Садыковой

Жители Свердловской области подсчитали оставшихся зимовать водоплавающих птиц. "Областной газете" об итогах всероссийской акции "Серая шейка — 2022" рассказала региональный координатор Александра Хлопотова.

По её словам, участниками акции стали около 200 свердловчан — жители Екатеринбурга, Заречного, Режа, Верхнего Тагила, Нижнего Тагила, Нижней Туры, а также посёлков Большой Исток, Верх-Нейвинского, Сарана и Шаля. Они насчитали 4437 крякв. Из них 3410 особей в Екатеринбурге. В целом по области и в уральской столице самцов больше — до 65 процентов.

Как отметила собеседница издания, помимо обычных уток встречались чомга, морская чернеть, красноголовый нырок, шилохвость, кряква-хромистка и другие виды.

Знакомим вас с необычными утками, которых увидели и сфотографировали участники акции (снимки используются с разрешения авторов).

Гибрид шилохвости и кряквы.

Фото: Анастасия Степанищева

Кряква-хромист.

Фото: Марина Митрохина

Морская чернеть (за обычной кряквой).

Фото: Оксана Кузьминых

По данным Союза охраны птиц России, мониторинг массовых видов и их местообитаний имеет и практическое значение. Данные об изменении численности и размещении птиц могут служить индикаторами социально-экономической обстановки, состояния водоёмов и т. п.

Ранее на Среднем Урале установили лимиты на отстрел диких животных и птиц.