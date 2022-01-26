В Екатеринбурге обнаружили ещё один очаг тлеющих торфяников

Тлеющие торфяники обнаружены глубоко в лесу, их взяли на контроль специалисты. Фото: Галина Соловьёва

Его нашли на территории Елового Мыса в окрестностях Екатеринбурга. Потушить найденный в лесу очаг тлеющих торфяников сейчас невозможно — к месту тяжело проехать, чтобы подвезти воду.

Очаг тлеющих торфяников обнаружили активисты движения "Экодозор". Они сообщили, что на месте действуют три возгорания по 2–4 кв. м, распространения нет. Специалисты будут держать ситуацию на контроле. Торфяник может потухнуть сам к весне, если его зальёт грунтовыми водами.

На этой неделе в свердловском минприроды и МЧС сообщили, что контролируют 17 тлеющих торфяников. Тушить их тоже пока не будут.

Напомним, что в выходные и в начале нынешней недели екатеринбуржцы жаловались на густой смог и запах гари. В МЧС и минприроды утверждали, что это связано с отсутствием ветра и использованием печного отопления в частном секторе. Смог с торфяниками не связан.

Тем временем, предупреждение о смоге продлили в Свердловской области до 31 января. Оно действует в регионе с вечера пятницы.