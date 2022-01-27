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Общество / Природа
27 января 2022, 09:18

В Карпинске зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

Свиньи

В Карпинске будет установлена карантинная зона из-за АЧС. Фото: Алексей Кунилов

Новый очаг заражения африканской чумой свиней в Свердловской области обнаружили в Карпинске. Там заболели 82 животных.

На территории проводится обработка. Будет установлена карантинная зона. У хозяйств, попавших в неё, животных могут изъять.

"Ситуация такая действительно имеет место быть. Проводим все превентивные мероприятия, всё, что необходимо делать в этой ситуации, мы делаем. 82 животных были заражены, сами туши уже уничтожены", — сообщил ТАСС мэр Карпинска Андрей Клопов. "Областная газета" запросила у него и в свердловском минприроды более подробные комментарии.

Напомним, что с африканской чумой свиней в Свердловской области борются уже более 3,5 месяцев. Первая вспышка АЧС была зафиксирована 27 сентября в личном подсобном хозяйстве в селе Калиновском Камышловского района. Сейчас ограничения там уже сняты.

В октябре из-за угрозы распространения заболевания ветслужба области выступила с обращением. При выявлении признаков недомогания у свиней жителей просят обращаться к государственным ветврачам и не пытаться лечить животных самостоятельно. В случае гибели животных нельзя выбрасывать на свалку или в лес, так как они могут стать источником заражения диких кабанов, которые могут ещё больше разнести заболевание.

На конец 2021 года у свердловчан был изъято 85 тонн свиней в живом весе и 1,6 тонны продукции. На компенсации свердловские власти выделили 13 млн рублей. Напомним, что заболевание не представляет опасности для людей.

Областная газета Свердловской области

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