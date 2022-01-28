Потепление и снег: какая погода ожидается в начале февраля на Среднем Урале?

Начало февраля в Свердловской области обещает быть тёплым и малоснежным. Фото: Галина Соловьёва

В последние дни января погода в Свердловской области будет оставаться умеренно морозной, а вот начало февраля порадует потеплением. Подробнее о погоде в регионе на выходные и следующую неделю «Облгазете» рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– В эти выходные погода на Среднем Урале не будет отличаться от предыдущих дней: ночью ожидается минус 15–20 градусов, днём – минус 7–12 градусов. Сейчас у нас уже вторую неделю стоит сибирский антициклон, что создаёт неблагоприятные метеоусловия для рассеивания выбросов. Но скоро погода должна улучшиться, придут умеренные ветра, движение атмосферы будет происходить более активно. В начале и середине следующей недели прогнозируется повышение температуры: ночами ожидается порядка минус 12 градусов, днём – минус 2–7 градусов.

С наступлением февраля будут наплывать облака, в область придёт небольшой снег. В сочетании с мягкими температурами местами это может привести к гололедице, особенно на дорогах, в связи с чем водителям и пешеходам стоит быть внимательнее.