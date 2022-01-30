Февраль принесёт в Свердловскую область тепло

К середине недели столбик термометра будет показывать плюсовые значения. Фото: Галина Соловьёва

С приходом февраля в Свердловской области будут наблюдаться плюсовые температуры. К середине недели воздух прогреется до +2 °C.

В понедельник, 31 января, на территории региона будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь. Днём температура достигнет -5... -10 °C, на севере до -15 °C. Ночью -15... -20 °C, на севере до -25 °C.

В столице Урала в понедельник будет облачно с прояснениями, без осадков. Днём воздух прогреется до -6... -8 °C. Ночью температура составит -15... -17 °C.

Во вторник, 1 февраля, согласно прогнозам Уральского управления гидрометцентра, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег. В светлое время суток температура воздуха составит -1... -6 °C, на севере до -13 °C. Ночью температура опустится до -11... -16 °C.

В этот день в Екатеринбурге будет также переменная облачность, небольшой снег. Днём температура воздуха составит -2... -4 °C, ночью до -13 °C.

В среду, 2 февраля, в Свердловской области ожидается облачность с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Днём температура воздуха будет -3... +2 °C. Ночью столбик термометра опустится до -8 °C.

В Екатеринбурге в среду будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Днём столбик термометра поднимется до 0... +2 °C, ночью опустится до -3... -5 °C.