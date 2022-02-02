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2 февраля 2022, 15:14

В Свердловскую область придут плюсовые температуры

Девушка в лесу с лыжами

Южные ветры принесут черноморское тепло, вплоть до оттепели. Фото: Галина Соловьёва

3 февраля в Свердловской области местами потеплеет до 0 °C, а 4 февраля  до +3 °C. Ожидаются снег и гололедица.

При этом ночи в начале февраля будут морозными. Такой прогноз дали синоптики Уральского гидрометцентра. Так, в ночь на четверг синоптики прогнозируют до -7... -12 °C, на севере — до -17... -22 °C. Будет облачно с прояснениями, местами умеренный снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В ночь на пятницу будет -3... -8 °C, на севере — до -15... -20 °C. Днём столбики термометров повысятся до -2... +3 °C, на севере — до -5... -10 °C. В Екатеринбурге ожидается +1... +3 °C. В выходные снова станет прохладнее.

В ночь на субботу синоптики прогнозируют до -5... -10 °C, на севере — до -20... -25 °C. Днём -1... -6 °C, на севере — до -11 °C. Ветер сменится на восточный, северо-восточный 4-9 м/с. Снег продолжит идти на севере региона.

"Циклоны, уже давно облюбовавшие европейскую территорию России, подбираются ближе к Уралу. В ближайшие двое суток на Уральский регион распространит своё влияние атмосферный фронт, ожидается небольшой снег, значительное повышение температуры. Южные ветры принесут черноморское тепло, вплоть до оттепели. В предстоящие выходные дни 56 февраля температура воздуха ожидается ночью -8... -13 °C, днем -3... -8 °C. В первой половине следующей недели немного похолодает", — рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

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