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3 февраля 2022, 14:19

МЧС предупреждает свердловчан о сильном снеге и гололедице 4 февраля

Снегопад

Снегопад и возможное образование снежного наката могут вызвать осложнения на дорогах, поэтому и автомобилистам, и пешеходам следует быть предельно внимательными. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале в пятницу, 4 февраля, ожидаются сильные снегопады и гололедица на дорогах. Сотрудники МЧС напоминают свердловчанам о мерах безопасности в такую погоду и призывают ограничить проведение работ на открытом воздухе.

Снегопад и возможное образование снежного наката могут вызвать осложнения на дорогах, поэтому и автомобилистам, и пешеходам следует быть предельно внимательными. При управлении автомобилем важно соблюдать скоростной режим и дистанцию до других участников движения, избегать резких манёвров и отказаться от дальних поездок.

Оказавшись на улице во время сильного снегопада, необходимо обходить навесные конструкции, шаткие постройки и дома с неустойчивой кровлей. Также рекомендуется избегать разбитого стекла и оборванных проводов линий электропередачи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщать о происшествиях и необходимости оказания помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Вчера "Областная газета" сообщала, что в Свердловскую область придут плюсовые температуры. 4 февраля ожидается потепление до +3 °C.

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МЧС предупреждает свердловчан о сильном снеге и гололедице 4 февраля