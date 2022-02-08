Идёт охота на волков

Сложнее всего охотиться на волкособов – это помесь волков и диких собак. Они хорошо знают повадки людей, поэтому им проще от них скрыться. Фото: Владимир Мартьянов

В конце января в Свердловской области разрешили полный отстрел волков в связи с увеличением их численности. Из-за снежной зимы хищникам трудно охотиться на косуль, лосей и кабанов, поэтому они выходят к людям и загрызают домашних животных. Последний раз волка на Среднем Урале видели полторы недели назад на окраине Екатеринбурга около парка Каменные Палатки. И хотя серые боятся человека, от голода могут напасть и на него.

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области своим приказом разрешил отстрел 100 процентов волков во всех лесах, кроме заповедных. По состоянию на 2021 год, этих хищников насчитывалось 907 особей, а в 2020-м их было 793. Волк – очень плодовитое животное. Самка приносит за раз от 5 до 8 щенков, поэтому численность стаи неуклонно растёт. Для её снижения необходимо изымать более 44 процентов популяции, но к этому показателю охотники приблизились лишь в прошлом году, когда добыли 383 волка.

– Приказом Минприроды России при регулировании численности волка допускается её сокращение ниже показателя 0,05 особей на 1 000 гектаров, вплоть до нуля. Это позволит минимизировать влияние хищника на популяцию диких копытных и иных видов охотничьих животных, снизить напряжённость по бешенству, трихинеллёзу, гельминтозам и другим опасным инфекциям, – отметили в региональном департаменте по охране животного мира.

Свердловские зоозащитники отнеслись к новости о полном отстреле волков с настороженностью. Жительница Екатеринбурга Евгения Карзова считает, что это приведёт к истреблению хищников и негативно повлияет на пищевую цепочку: из-за отсутствия волков кабаны будут бесконтрольно размножаться и тоже начнут разорять деревенские дворы и огороды, оставляя хозяев без запасов на зиму.

Но охотники говорят, что подобное вряд ли случится – в реальности полный отстрел волков невозможен, потому что их не так-то просто добыть. Охота на них достаточно трудоёмкая и сложная даже для профессионалов. Случайная встреча с хищником практически исключена, поскольку это очень хитрые, осторожные и выносливые животные.

На Урале их добывают зимой в ходе облавной охоты. В ней всегда участвуют несколько человек. Сначала они ищут по следам предполагаемое место днёвки волков, потом протягивают наперерез им верёвку с красными флажками длиной не менее пяти километров, а дальше стрелки размещаются по номерам и берут хищников в кольцо. Но волки настолько умны, что загнать их бывает очень сложно.

– Я много раз участвовал в охоте на волков, но ни разу их не добывал. Мы в прошлом году ездили в Байкаловский район, пытались отследить одного серого. Долго шли по его следу, а потом оказалось, что он обошёл нас по кругу и скрылся от преследования по нашим же следам. А один раз во время охоты волчья стая задрала нашу гончую собаку. Мы побежали на её лай и заметили, что в трёхстах метрах от нас туда направились и волки. Больше собаку мы не видели, – рассказал «ОГ» охотник из Екатеринбурга с 20-летним стажем Валентин Прокопьев.

По его словам, большая часть волков в Свердловской области обитают в малодоступных местах на севере региона, хотя в последнее время много их стало и на юге: не так давно охотник наткнулся на трёх хищников у Сысерти. Но пока он расчехлял оружие, серые убежали обратно в лес. Так что полностью отстрелить этих животных нельзя просто физически.