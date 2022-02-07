Белый медведь и новый вольер для него появятся в Екатеринбургском зоопарке к лету

Плату за вход в Екатеринбургский зоопарк поднимать в этом году не планируют. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбургском зоопарке к маю завершатся работы по реконструкции большого вольера для белых медведей. Уже к лету там можно будет увидеть животных.

По словам директора зоопарка Светланы Прилепиной, горожане увидят новый объект. "Площадь открытого вольера увеличится в три раза. Вместо одного там будет три бассейна и три обзорные точки: с уровня земли, с высоты четырёх метров, а также под водой. Снег у белых медведей будет даже летом, проектом предусмотрены два ледогенератора. Будут дополнительные берлоги у самок. Мы внимательно изучали опыт в российских зоопарках", — рассказала в ходе сегодняшней пресс-конференции Светлана Прилепина.

После реконструкции вольера в Екатеринбург привезут нового белого медведя. Пока животное находится в Московском зоопарке. К переговорам о переезде медведя подключился глава столицы Урала Алексей Орлов.

Напомним, что апреле прошлого года в зоопарке умер народный любимец белый медведь Умка. Сотрудники зверинца предположили, что животное скончалось, проглотив детский мячик, брошенный в вольер. 29 апреля прокуратура организовала проверку по факту гибели медведя. По результатам экспертной проверки Умка умер из-за кровоизлияния в мозг. После этого в Екатеринбургском зоопарке остался только один белый медведь — подруга Умки Айна.

Ранее "Областная газета" также писала, что уральской столице достанется спасённая в Красноярском крае белая медведица Хатанга, которая проходит сейчас реабилитацию.

Директор зоопарка добавила, что в 2022 году продолжится реконструкция забора вокруг зоопарка на Луначарского и Мамина-Сибиряка, а также благоустройство территории. Плату за вход поднимать не планируют. В Год тигра зоопарк также рассчитывает заручиться поддержкой в реконструкции вольера для пары амурских тигров.