На Средний Урал идут кратковременные снегопады

Высота снежного покрова в Москве, несмотря на частые оттепели, сейчас выше, чем в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

В конце недели в Свердловской области ожидается снег. Он усилится 11–12 февраля. Ночи будут морозными — до -10...-15 °С, на крайнем востоке — до -22 °С.

Уже в начале следующей недели осадки на Среднем Урале прекратятся. Кратковременно похолодает на 3-4°С. Такой прогноз погоды дали уральские синоптики.

"Входящие с Атлантики циклоны большую часть осадков оставляют на ЕТ России. Высота снежного покрова, скажем в Москве, несмотря на частые оттепели, сейчас выше, чем в Екатеринбурге. В ближайший период, включая предстоящие выходные дни 12–13 февраля, температура воздуха существенно не изменится. Вероятны периодические небольшие снегопады, которые 11–12 февраля в Свердловской, Челябинской областях могут усилиться. Температура воздуха 12–13 февраля ночью -11...-16 °С, днём -5...-10 °С", — рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Добавим, что днём в Свердловской области в ближайшие дни будет до -6...-11 °С. Местами возможны метели. Ветер юго-восточный 4–9 м/с, возможны порывы до 16 м/с.