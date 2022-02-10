Ещё 4 парка в Екатеринбурге получат статус особо охраняемых

Площадь сквера на Вознесенской горке достигает 9,9 тыс. кв. м. В его границах растут 15 видов деревьев, 5 видов кустарников и 24 вида дикорастущих травянистых растений. Фото: с сайта гордумы

В гордуму Екатеринбурга поступил проект, предлагающий включить ещё четыре парка в перечень особо охраняемых природных территорий местного значения. Среди них парк "Хвойный", сквер на Вознесенской горке, парк имени Владислава Агафонова и сквер на улице Карла Либкнехта.

Проект сначала рассмотрят на комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, а затем на заседании гордумы. В случае его одобрения ещё четыре зелёных территории в Екатеринбурге будут защищены от застройки, вырубки деревьев и выгула животных. Решение может вступить в силу с 1 марта.

Всего в городе 18 особо охраняемых природных территорий. Напомним, что в 2019 году этот перечень пополнили сквер на улице Клары Цеткин и сквер ЮНЕСКО. Согласно стратегическому плану развития Екатеринбурга до 2035 года количество таких территорий будет увеличено до 40.

Добавим, что площадь парка "Хвойный" в Октябрьском районе составляет 66,5 тысячи кв. м. Там растут 80 видов дикорастущих сосудистых растений, обитают 29 видов птиц и 10 видов млекопитающих. Площадь сквера на Вознесенской горке достигает 9,9 тысячи кв. м. В его границах растут 15 видов деревьев (199 экземпляров), 5 видов кустарников и 24 вида дикорастущих травянистых растений. Размер парка имени Владислава Агафонова составляет 12 тысяч кв. м. В нём растут сосны возрастом от 80 до 120 лет и тополя бальзамические. Площадь сквера на улице Карла Либкнехта составляет 4,6 тысячи кв. м. Там можно встретить 11 видов деревьев и 22 вида дикорастущих травянистых растений.