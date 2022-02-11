В Академическом возле домов гуляла косуля

В это время года косули часто выходят из леса в поисках еды. Фото: Станислав Савин

Камеры засняли выход косули к людям в Академическом районе Екатеринбурга. Дикое животное прогулялось у домов и вновь убежало в лес.

Косуля вышла из леса напротив дома по ул. Краснолесья, 125 и попала в объектив камеры видеонаблюдения службы безопасности района, рассказали в УК "Академический".

Местные жители, которые видели животное, обратились в департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Чтобы по возможности осмотреть косулю, на место выезжал инспектор ведомства.

Как уточнили в департаменте, в это время года косули часто выходят из леса в поисках еды. Горожан, которым посчастливилось увидеть это животное, просят не подходить к нему близко. Косуля может испугаться и выбежать на проезжую часть.

В УК отмечают, что после небольшого перекуса дикий зверь убежал в глубь леса.