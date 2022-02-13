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13 февраля 2022, 10:00

Екатеринбургский зоопарк 14 февраля устроит "День пожирателей бывших"

Екатеринбургский зоопарк 14 февраля устроит "День пожирателей бывших"

"Бывших" отдадут на съедение сурикатам и рыбам. Фото: Екатеринбургский зоопарк

В честь Дня всех влюблённых в Екатеринбургском зоопарке решили провести акцию "День пожирателей бывших". Горожанам предлагают присвоить имена бывших тараканам и скормить их рыбам и сурикатам.

Таким образом можно освободить себя для новых отношений и не тратить лишний раз деньги на психолога, считают в зверинце. Отмечается, что акция пройдёт впервые. За пожиранием бывших можно будет наблюдать лично или в прямом эфире в Instagram зоопарка. Представление начнётся в 14:00.

"Суть проста: 1. Оставляете заявку на сайте наших партнёров. Там у вас спросят имя бывшего и почему вы хотите скормить его питомцам зоопарка. 2. 14 февраля в 14:00 все "именитые" тараканы будут скормлены нашим сурикатам и рыбам", — рассказали в учреждении.

Областная газета Свердловской области

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