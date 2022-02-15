Темы дня

Общество / Природа
15 февраля 2022, 08:30

Нижний Тагил накрыл смог до конца рабочей недели

Смог в Нижнем Тагиле

До этого смог в Нижнем Тагиле объявляли с 31 января по 2 февраля. Фото: Павел Ворожцов

Уральские синоптики объявили предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле. Оно действует четверо суток — до вечера пятницы.

Предупреждение будет отменено с 20:00 18 февраля.

"С 20 часов 14 февраля до 20 часов 18 февраля на территории городского округа "город Нижний Тагил" ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

Напомним, что до этого тагильчане жаловались на смог и запах гари в конце января — начале февраля. Тогда предупреждение о смоге объявляли до 2 февраля. В одном месте санврачи зафиксировали в воздухе мелкодисперсную пыль. Ситуацию брала под контроль Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура.

Добавим, что накануне вечером жители ЖБИ в Екатеринбурге жаловались на плотную дымку с запахом гари.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.02.2022, 12:23 / Общество
Суд заключил под стражу стрелка из Среднеуральска
15.02.2022, 11:55 / Политика
Вадим Чернопенев стал советником главы Екатеринбурга
15.02.2022, 11:32 / Общество
Актёр Сергей Светлаков инвестировал в золотодобычу на Урале
15.02.2022, 11:10 / Общество
Свердловским бюджетникам поднимут зарплаты на 4 %
15.02.2022, 10:37 / Общество
В Нижнем Тагиле изъяли 800 пачек сигарет без акцизных марок