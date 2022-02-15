Нижний Тагил накрыл смог до конца рабочей недели

Уральские синоптики объявили предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле. Оно действует четверо суток — до вечера пятницы.
Предупреждение будет отменено с 20:00 18 февраля.
"С 20 часов 14 февраля до 20 часов 18 февраля на территории городского округа "город Нижний Тагил" ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.
Напомним, что до этого тагильчане жаловались на смог и запах гари в конце января — начале февраля. Тогда предупреждение о смоге объявляли до 2 февраля. В одном месте санврачи зафиксировали в воздухе мелкодисперсную пыль. Ситуацию брала под контроль Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура.
Добавим, что накануне вечером жители ЖБИ в Екатеринбурге жаловались на плотную дымку с запахом гари.
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