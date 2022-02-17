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Общество / Природа
17 февраля 2022, 14:34

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение на 18 февраля

метель

Из-за сильного ветра вероятно осложнение пожароопасной обстановки. Фото: Алексей Кунилов

В пятницу, 18 февраля, на Среднем Урале ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Спасатели напоминают свердловчанам о мерах безопасности в такую погоду.

Если сильный ветер застал на улице, следует избегать шатких конструкций и навесных объектов, а также не подходить слишком близко к стенам домов и не вставать под балконами, так как из-за сильного ветра с крыш может сойти снег, лёд и слабо закреплённый шифер. Автомобилистам не рекомендуется парковать транспортные средства возле деревьев и рекламных щитов, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Также из-за сильного ветра вероятно осложнение пожароопасной обстановки. Сотрудники МЧС призывают свердловчан не пренебрегать правилами пожарной безопасности.

В случае необходимости оказания срочной помощи необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — 101 или на единый номер вызова экстренных служб — 112.

Ранее синоптики пообещали жителям Свердловской области слабую оттепель до +1 °С к концу недели. 

Областная газета Свердловской области

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