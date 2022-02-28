Экзотический питомец

Бабочка Морфо. Фото: из инстаграма Елены Клименко

В последнее время уральцы стали заводить экзотических питомцев – бабочек. Председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена КЛИМЕНКО опубликовала на своей странице в инстраграме бабочку Морфо. На свет такое чашуйчатокрылое насекомое может появиться прямо в городской квартире, а можно купить готовую живую бабочку.

На самом деле ухаживать за бабочкой совсем просто. Главное, что требуется от хозяина будущей красоты, – терпение. Прежде чем взмахнуть крыльями, это насекомое должно пройти несколько стадий развития. Из яйца превратиться в гусеницу, потом в куколку и только после этого в бабочку. Но рынок экзотических питомцев сейчас предлагает миновать две первые и не очень интересные стадии развития бабочки и приобрести на ферме сразу куколку. Стоимость, в зависимости от рода, начинается примерно от 150 рублей. В дикой природе бабочки Морфо живут несколько дней, в домашних условиях чуть дольше – от одной до трёх недель. Питаются бабочки сладким сиропом и забродившими фруктами.

Опубликовано в №34 от 26.02.2022