Темы дня

Общество / Природа
28 февраля 2022, 11:41

Экзотический питомец

  фото из инстаграма Елены Клименко
бабочка Морфо

Бабочка Морфо. Фото: из инстаграма Елены Клименко

В последнее время уральцы стали заводить экзотических питомцев – бабочек. Председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена КЛИМЕНКО опубликовала на своей странице в инстраграме бабочку Морфо. На свет такое чашуйчатокрылое насекомое может появиться прямо в городской квартире, а можно купить готовую живую бабочку.

На самом деле ухаживать за бабочкой совсем просто. Главное, что требуется от хозяина будущей красоты, – терпение. Прежде чем взмахнуть крыльями, это насекомое должно пройти несколько стадий развития. Из яйца превратиться в гусеницу, потом в куколку и только после этого в бабочку. Но рынок экзотических питомцев сейчас предлагает миновать две первые и не очень интересные стадии развития бабочки и приобрести на ферме сразу куколку. Стоимость, в зависимости от рода, начинается примерно от 150 рублей. В дикой природе бабочки Морфо живут несколько дней, в домашних условиях чуть дольше – от одной до трёх недель. Питаются бабочки сладким сиропом и забродившими фруктами.

Опубликовано в №34 от 26.02.2022 

Сюжет

«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.03.2022, 17:15 / Общество
В направлении Верхней Пышмы образовалась десятикилометровая пробка из-за ДТП
01.03.2022, 16:57 / Общество
Врачам Красноуфимска вручили ключи от новых квартир
01.03.2022, 16:56 / Общество
Росавиация продлила до 8 марта приостановку работы некоторых аэропортов
01.03.2022, 16:17 / Общество
В Свердловскую область приехали первые беженцы из Донбасса
01.03.2022, 15:53 / Общество
Виктор Вексельберг стал почётным гражданином Свердловской области