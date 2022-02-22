Уральские синоптики прогнозируют сохранение дневных оттепелей

В первые дни марта нарастания тепла не будет, однако средняя суточная температура воздуха может быть на 4–5 °С выше нормы. Фото: Галина Соловьёва

Уральские синоптики дали прогноз погоды на конец февраля – начало марта. Дневная оттепель в ближайшие дни сохранится, однако к концу рабочей недели в Свердловской области похолодает на 4–6 С°.

25–28 февраля ночью на Среднем Урале ожидается -12...-17 °С, днём 0...-5 °С без значительных осадков. В первые дни марта нарастания тепла не будет, однако средняя суточная температура воздуха может быть на 4–5 °С выше нормы.

"Атлантические циклоны, проходя вдоль северных широт Европы, подхватывают своим подбрюшьем теплый воздух южных морей, выносят его на Урал и Западную Сибирь. Существенных изменений в погоде на Урале в ближайшие дни не ожидается. Сохранится дневная оттепель, вероятен небольшой снег, мокрый снег, гололедица на дорогах. Первые мартовские дни резких изменений в погоде не принесут. Дневные оттепели в марте — явление обычное, несмотря на это, зимний режим погоды в первой десятидневке марта сохранится. Согласно климатической норме в первой пятидневке марта средняя суточная температура воздуха обычно составляет -8...-11 °С, в этом году она может быть на 4–5 °С выше нормы", — рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Добавим, что сегодня, 22 февраля, воздух в Свердловской области прогреется до +1...-4 °С. Завтра, в выходной праздничный день, 23 февраля, ещё потеплеет до +4 °С. В четверг ожидается до -2...+3 °С. В ночь на среду будет -3...-8 °С, на севере — до -13 °С. В ночь на 24 февраля — до -1...-6 °С.

Напомним, что тёплая погода способствует образованию сосулек и сходу снега с крыш зданий. Как избежать травм и что делать, если неприятность уже случилась, читайте тут.