В Свердловской области будут резкие перепады температур от -13 °C до +3 °C

Такие перепады температур приводят к гололедице. Фото: Галина Соловьёва

С приходом марта в Свердловской области будут наблюдаться резкие перепады температур. По ночам температура воздуха будет падать до -13 °C, а днём — подниматься до +3 °C.

В понедельник, 28 февраля, на территории региона будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днём мокрый снег, на дорогах гололедица. Днём температура воздуха достигнет -2...+5 °C. Ночью -6...-11 °C.

В столице Урала в понедельник будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днём без существенных осадков, дороги будут покрыты льдом. Днём воздух прогреется до 0...+2 °C. Ночью температура составит -6...-8 °C.

Во вторник, 1 марта, согласно прогнозам Уральского управления гидрометцентра, в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. В светлое время суток температура воздуха составит -4...+1 °C. Ночью температура опустится до -5...-10 °C.

В этот день в Екатеринбурге будет также переменная облачность, без существенных осадков. Днём температура воздуха составит 0...-2 °C, ночью — до -9 °C.

В среду, 2 марта, в Свердловской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём температура воздуха составит -2...+3 °C. Ночью столбик термометра опустится до -13 °C.

В Екатеринбурге в среду будет также переменная облачность, осадков не ожидается. Днём столбик термометра поднимется до 0...+2 °C, ночью опустится до -8...-10 °C.