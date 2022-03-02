В Свердловскую область вернутся морозы

Морозы продержатся большую часть следующей недели. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области похолодает в выходные. Температура воздуха ночью может понизиться до -20 °С, а где-то — до -25 °С, днём — до -13 °С.

Морозы продержатся большую часть следующей недели. Ожидаются снегопады и порывистый ветер.

"В ближайшие дни характер погоды останется прежним, днем по-прежнему вероятны плюсовые значения температуры. Однако в ближайшую субботу и воскресенье, 5–6 марта, процессы в атмосфере изменятся, с севера Европейской территории России опустится циклон, который вместе со своим южным сателлитом образует глубокую воронку низкого атмосферного давления. Вернётся зима, температура воздуха, начиная с воскресенья, понизится, и большая часть следующей недели на Среднем и Южном Урале пройдёт при температуре ночью -15... -20 °С, кое-где до -25 °С, днем -6... -13 °С", — рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Она также отметила, что в феврале средняя температура превысила климатическую норму на 6–8 градусов. Такой же или ещё более тёплый февраль в Екатеринбурге наблюдался до этого в 2002, 2016, 2020 годах.

Добавим, что в ближайшие три дня днём в Свердловской области будет -2... +3 °С. По ночам температура воздуха не опустится ниже -10 °С.