На Урал пришли аномальные холода

Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 10 градусов. Фото: Александр Зайцев

Весна не спешит радовать уральцев тёплой погодой. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 10 градусов.

Как сообщила "Областной газете" главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко, сегодня ночью самую низкую отметку столбик термометра показал в Тугулыме — минус 35 градусов.

"В следующие дни по области ожидается ночью от 18 до 25 градусов ниже нуля. Теплеть начнёт к середине следующей недели — температура повысится до минус 6 градусов днём, однако значительной оттепели пока не будет", — отметила метеоролог.

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко также сообщила, морозная и безветренная погода располагает к накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе — над городом можно наблюдать дымку.

В региональном ГУ МЧС России напомнили о рисках, связанных с низкими температурами. Так, в морозную погоду гражданам необходимо позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления должны находиться под пристальным вниманием взрослых. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции.

Кроме того, в непогоду осложняется обстановка на дорогах. Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок, а при крайней необходимости — иметь при себе запас продуктов питания, горячий чай, лопату, спички и телефон.