В Свердловской области прошло первое заседание противопаводковой подкомиссии

Общий ущерб от половодья в 2021 году составил 202,9 млн рублей, в том числе от весенних наводнений — 735,9 тыс. рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области начали активно готовиться к прохождению весеннего паводка. На первом заседании противопаводковой подкомиссии отмечалось, что при данных погодных условиях максимальный уровень воды будет в пределах средних многолетних значений.

Сильное наводнение возможно только в случае большого количества дождей в марте – апреле.

Областное министерство природных ресурсов и экологии взяло на контроль подготовку к безаварийному пропуску паводковых вод по семи паводковым направлениям. В муниципалитетах уточняют списки семей, проживающих в зонах возможных подтоплений.

На первом заседании областной противопаводковой подкомиссии региональной комиссии обсуждалась ситуация в Западном управленческом округе. "Общий объём запасов продовольствия на период прохождения паводка в этих населённых пунктах составит 10,7 тонн, при необходимости запасы продовольствия могут быть увеличены", — проинформировал присутствующих представитель минАПК Юрий Хорошавин.

Добавим, что по прогнозам синоптиков средняя температура в марте ожидается около нормы, сумма осадков — выше средних значений. "При данных погодных условиях максимальный уровень воды в период весеннего половодья будет находиться в пределах средних многолетних значений", — сообщила уральский синоптик Галина Сердюк.

Напомним, что в Свердловской области 18 414 рек общей протяжённостью более 68 тысяч километров. В регионе определены 14 районов, наиболее подверженных паводкам. При подготовке им уделяется особое внимание.

Общий ущерб от половодья в 2021 году составил 202,9 млн рублей, в том числе от весенних наводнений — 735,9 тыс. рублей и от летних дождевых паводков — 202,2 млн рублей. Весной были подтоплены 9 территорий, летом — 5 муниципалитетов. В июле из-за обильных дождей уровень воды поднимался на объектах в Верхнесалдинском, Горноуральском ГО, Махнёвском МО и Нижней Салде. Там вводили режим ЧС.