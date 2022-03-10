В Екатеринбурге выбрали "Зоомисс-2022"

Про пуму Юту известно, что она родилась 14 лет назад в Пермском зоопарке. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Пума Юта стала в этом году "Зоомисс-2022" Екатеринбургского зоопарка. За неё было отдано наибольшее количество голосов. Победительницу в этом году выбирали среди мелких родственников тигра — символа нынешнего года по китайскому календарю.

Конкуренцию пуме составляли камышовая кошка Кнопа, рысь Милаша и "Зоомисс-2018" ягуарунди Адель.

Про пуму Юту известно, что она родилась 14 лет назад в Пермском зоопарке. В Екатеринбург её привезли в годовалом возрасте и познакомили с молодым самцом Севеном.

"Как и большинство представителей семейства кошачьих, пумы живут каждый на своей территории и встречаются друг с другом только весной, в период размножения. У Юты и Севена неоднократно появлялось потомство. Пумята рождаются пятнистыми, но постепенно пятнышки пропадают — взрослая пума становится однотонно-коричневой. Латинское название вида пума — Puma concolor, что переводится с латыни как "одноцветная", — отмечают в зоопарке.

В природе пумы обитают сейчас в Северной и Южной Америке.

Добавим, что каждый год в феврале и в марте в Екатеринбургском зоопарке выбирают "Зоомистера" и "Зоомисс". Первый из титулов в этом году достался самому активному и домовитому зверю — барсуку Фродо.