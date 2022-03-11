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11 марта 2022, 10:50

Свердловскую область накрыл смог

Смог в Екатеринбурге

По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе ветер будет слабый и неустойчивый. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области с вечера 10 марта объявлено предупреждение о смоге. Неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей продержатся в регионе до вечера 14 марта.

Ожидается, что в понедельник вечером предупреждение о смоге будет отменено.

"С 20 часов 10 марта до 20 часов 14 марта на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 14 марта", — говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе ветер будет слабый и неустойчивый.

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