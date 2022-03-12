Темы дня

Общество / Природа
12 марта 2022, 17:00

Морозы задержатся в Свердловской области

Морозы в городе

Днём в ближайшие три дня будет теплеть до -5...-11 °С. Фото: Владимир Мартьянов

Морозная погода продержится на Среднем Урале все выходные и в начале следующей недели. В ночь на воскресенье синоптики прогнозируют до -22...-27 °С, в горах и низинах — до -32 °С.

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко ранее сообщила, что до 14 марта резких изменений не произойдёт. Оттепели и сильных снегопадов не ожидается. Устойчивая погода при слабом ветре обусловит снижение рассеивающей способности атмосферы. Предупреждение о смоге действует в Свердловской области до вечера понедельника.

"На Урале в ближайшие дни сохранится морозная погода при большой суточной амплитуде воздуха (колебание от ночи ко дню). К началу следующей недели температура воздуха повысится, но всё же будет на 3-4 °С ниже нормы. Значительных осадков в ближайшие 5-7 дней, равно как и оттепелей (повышение температуры до 0 °С и выше), не ожидается", — рассказала Галина Шепоренко.

Добавим, что днём в ближайшие три дня будет теплеть до -5...-11 °С. В ночь на понедельник похолодает до -17...-22 °С, при прояснении — до -27 °С. Ночь со вторника на среду будет тоже морозной — до -14....-19 °С, при прояснении — до -24 °С.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.03.2022, 18:20 / Общество
В Екатеринбурге до 20 марта будут работать 5 выездных пунктов вакцинации
12.03.2022, 17:55 / Общество
Глава екатеринбургского отделения Союза писателей России: "Нам нужно жёстче действовать"
12.03.2022, 17:00 / Общество
Морозы задержатся в Свердловской области
12.03.2022, 16:21 / Общество
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил об уходе из Instagram
12.03.2022, 15:20 / Общество
Названо имя директора "губернаторского лицея" в Свердловской области