Морозы задержатся в Свердловской области

Днём в ближайшие три дня будет теплеть до -5...-11 °С. Фото: Владимир Мартьянов

Морозная погода продержится на Среднем Урале все выходные и в начале следующей недели. В ночь на воскресенье синоптики прогнозируют до -22...-27 °С, в горах и низинах — до -32 °С.

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко ранее сообщила, что до 14 марта резких изменений не произойдёт. Оттепели и сильных снегопадов не ожидается. Устойчивая погода при слабом ветре обусловит снижение рассеивающей способности атмосферы. Предупреждение о смоге действует в Свердловской области до вечера понедельника.

"На Урале в ближайшие дни сохранится морозная погода при большой суточной амплитуде воздуха (колебание от ночи ко дню). К началу следующей недели температура воздуха повысится, но всё же будет на 3-4 °С ниже нормы. Значительных осадков в ближайшие 5-7 дней, равно как и оттепелей (повышение температуры до 0 °С и выше), не ожидается", — рассказала Галина Шепоренко.

Добавим, что днём в ближайшие три дня будет теплеть до -5...-11 °С. В ночь на понедельник похолодает до -17...-22 °С, при прояснении — до -27 °С. Ночь со вторника на среду будет тоже морозной — до -14....-19 °С, при прояснении — до -24 °С.