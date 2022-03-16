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16 марта 2022, 23:45

Свердловскую область на пять дней окутает смог

смог

Вечером 16 марта жители некоторых районов Екатеринбурга уже могли почувствовать запах гари. Фото: Алексей Кунилов

Уральские синоптики объявили предупреждение о метеоусловиях, неблагоприятных для рассеивания в воздухе вредных примесей. Смог продержится в Свердловской области пять дней.

Вечером 16 марта жители некоторых районов Екатеринбурга уже могли почувствовать запах гари.

"С 20 часов 16 марта на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - сообщается на сайте Уралгидромета.

Отмена предупреждения планируется в 20:00 21 марта. В ближайшие три дня ожидается слабый ветер от 3 до 9 метров в секунду.

Областная газета Свердловской области

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