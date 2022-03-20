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Общество / Природа
20 марта 2022, 17:12

В начале недели на Среднем Урале ожидается потепление до +5 ºС и мокрый снег

Тёплая зима

В Екатеринбурге с 21 по 23 марта ночью столбики термометров будут показывать -1...-5 ºС, а днём 0...+5 ºС. Фото: Галина Соловьёва

Среднесуточная температура воздуха в Свердловской области продолжает расти, однако в начале следующей недели ожидается мокрый снег. Синоптики также предупреждают о гололедице.

По данным Уральского гидрометцентра, с понедельника по среду днём в регионе стабильно будет -1...+5 ºС. Ночью в понедельник температура воздуха составит -2...-7 ºС, во вторник -3...-8 ºС, а в среду -1...-6 ºС.

Первую половину рабочей недели будет облачно с прояснениями, ожидается мокрый снег, а в некоторых регионах небольшие метели. Из-за плюсовой температуры и осадков на дорогах возможна гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с с порывами до 15-20 м/с.

В Екатеринбурге с 21 по 23 марта ночью столбики термометров будут показывать -1...-5 ºС, а днём  0...+5 ºС.

Областная газета Свердловской области

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