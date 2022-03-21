Екатеринбург засыпало снегом в начале недели

Дороги и тротуары в столице Урала быстро завалило снегом. Фото: Полина Зиновьева

Утром 21 марта Екатеринбург засыпало мокрым снегом. Погода резко изменилась около 9:00.

Ухудшилась видимость на дорогах, тротуары и машины быстро покрылись снежными хлопьями. Коммунальщиков ждёт борьба с новым снегопадом, а водителей ожидают пробки. На данный момент дорожные заторы в городе достигают 6 баллов. Медленнее приходится ехать по ценральным улицам города.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

В ГИБДД уральцев призывают ограничить поездки по трассам, отказаться от опасных манёвров в межсезонье и двигаться со скоростью, соответствующей дорожным и метеорологическим условиям.

Фото: Полина Зиновьева

О том, что на смену морозным ясным дням придут оттепели и снегопады, ранее предупредила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. В ближайшие двое суток на Среднем Урале днём будет до 0...+2 градусов, в среду — до +3...+5. На дорогах ожидается гололедица.

Фото: Полина Зиновьева