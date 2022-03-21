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Общество / Природа
21 марта 2022, 11:30

Уральские специалисты провели учёт животных по следам

зимний лес

Средняя высота снежного покрова в 2021 году составляла 109 см, что на 10 см меньше, чем в 2020 году. Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин Камень"

В заповеднике "Денежкин Камень" завершились зимние маршрутные учёты животных по следам. За сезон учётчики прошли 172 километра.

На маршрутах было встречено 357 пересечений следов лося, 344 — куницы, 250 — белки, 168 — зайца. Также отмечены следы росомахи, ласки, горностая, рыси и волка.

"Росомаха в этом году чемпион, её следы видели везде. Она прошла по лыжне одного из маршрутов почти 5 км и три из них тащила в зубах либо кость, либо рог", — рассказали в пресс-службе заповедника. Там также отметили, что все собранные данные войдут в ежегодный научный отчёт "Летопись Природы".

Начиная с 1995 года разными маршрутами сотрудниками заповедника было пройдено 5 575 километров.

Как рассказала директор заповедника "Денежкин Камень" Анна Квашнина, на пути попалась предположительно медвежья берлога. Напротив была поставлена фотоловушка. Специалисты надеются снять медведя, когда зверь проснётся.

Областная газета Свердловской области

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