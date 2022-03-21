Уральские специалисты провели учёт животных по следам

Средняя высота снежного покрова в 2021 году составляла 109 см, что на 10 см меньше, чем в 2020 году. Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин Камень"

В заповеднике "Денежкин Камень" завершились зимние маршрутные учёты животных по следам. За сезон учётчики прошли 172 километра.

На маршрутах было встречено 357 пересечений следов лося, 344 — куницы, 250 — белки, 168 — зайца. Также отмечены следы росомахи, ласки, горностая, рыси и волка.

"Росомаха в этом году чемпион, её следы видели везде. Она прошла по лыжне одного из маршрутов почти 5 км и три из них тащила в зубах либо кость, либо рог", — рассказали в пресс-службе заповедника. Там также отметили, что все собранные данные войдут в ежегодный научный отчёт "Летопись Природы".

Начиная с 1995 года разными маршрутами сотрудниками заповедника было пройдено 5 575 километров.

Как рассказала директор заповедника "Денежкин Камень" Анна Квашнина, на пути попалась предположительно медвежья берлога. Напротив была поставлена фотоловушка. Специалисты надеются снять медведя, когда зверь проснётся.